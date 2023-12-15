Малейка Аббасзаде о путях повышения качества образования

Без повышения качества подготовки учителей, совершенствования методов обучения, изучения и применения передового международного опыта невозможно добиться прогресса в сфере образования.

Без повышения качества подготовки учителей, совершенствования методов обучения, изучения и применения передового международного опыта невозможно добиться прогресса в сфере образования.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде во время выступления на XVI Съезде учителей Азербайджана.

"Основные направления нашей деятельности напрямую связаны с деятельностью педагогов. Маркерами, проверяющими задания открытого типа, являются как высококвалифицированные преподаватели, хорошо разбирающиеся в своем предмете, знакомые с современными методами и методиками обучения, так и предприимчивые учителя. К сожалению, в настоящее время проверка результатов выпускных экзаменов занимает много времени из-за недостаточного количества маркеров. Пользуясь случаем, я приглашаю к сотрудничеству учителей, которые уверены в своих знаниях, открыты для освоения новых методик", - сказала М.Аббасзаде.