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    Малейка Аббасзаде: Небольшое количество обращений на экзамен по приему на госслужбу вызывает у нас удивление

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "На предстоящих завтра вступительных экзаменах по приему на госслужбу примут участие 1 537 человек".

    Как сообщает Report, об этом на передаче "QəbuldaASAN" на радиостанции "ASAN Radio" заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

    По ее словам, этот показатель в несколько раз ниже ожидаемого: "Мы ждали, что будет достаточно много обращений. Однако, их всего 1 537, хотя объявлено свыше 2 000 вакансий. Столь малое количество обращений вызывает у нас удивление". 

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