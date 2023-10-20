Малейка Аббасзаде: Набравшие высокие баллы студенты представляют все города и районы республики

Набравшие высокие баллы студенты представляют практически все города и районы республики.

Набравшие высокие баллы студенты представляют практически все города и районы республики.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в ходе выступления на мероприятии "Гейдар Алиев и президентские стипендиаты: стратегия, направленная на будущее".

Она отметила, что государственная забота о студентах, показавших высокие результаты, продолжается и сегодня.

По словам Аббасзаде, студенты, набравшие высокие баллы, представляют практически все города и районы республики: "Среди них 52 человека - выпускники школ, действующих в регионах, в том числе 14 человек - выпускники сельских школ".

Отметим, что соответствующим распоряжением главы государства в этом году президентской стипендии удостоены 102 студента, показавшие самые высокие результаты на вступительных экзаменах.