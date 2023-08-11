О нас

Малейка Аббасзаде: Набравшие более 290 баллов во II группе будут учиться на бесплатной основе

Малейка Аббасзаде: Набравшие более 290 баллов во II группе будут учиться на бесплатной основе Абитуриенты, набравшие при поступлении в вуз по II группе специальностей более 290 баллов, будут учиться бесплатно.
Наука и образование
11 августа 2023 г. 12:18
Малейка Аббасзаде: Набравшие более 290 баллов во II группе будут учиться на бесплатной основе

Абитуриенты, набравшие при поступлении в вуз по II группе специальностей более 290 баллов, будут учиться бесплатно.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

"Количество мест по государственному заказу во II группе - 4 325. 4 126 человек набрали более 300 баллов. Абитуриенты, набравшие более 290 баллов, получат возможность бесплатного образования. Это относится только ко II группе. Потому что здесь сложилась такая конкурентная ситуация", - сказала председатель ГЭЦ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: "II qrupda 290 baldan yuxarı nəticə göstərənlər ödənişsiz təhsil alacaq"

Другие новости из категории

Малейка Аббасзаде: К конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие 150 баллов
Малейка Аббасзаде: К конкурсу допускаются абитуриенты, набравшие 150 баллов
11 августа 2023 г. 12:55
Обнародованы проходные баллы в ВУЗы специального назначения
Обнародованы проходные баллы в ВУЗы специального назначения
11 августа 2023 г. 12:43
Увеличено количество мест по госзаказу во II группе
Увеличено количество мест по госзаказу во II группе
11 августа 2023 г. 12:37
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Глава ГЭЦ: Во II группе специальностей на каждого абитуриента приходится два плановых места
Глава ГЭЦ: Во II группе специальностей на каждого абитуриента приходится два плановых места
11 августа 2023 г. 12:31
Начался процесс выбора школ и учителей для учащихся дошкольных подготовительных групп
Начался процесс выбора школ и учителей для учащихся дошкольных подготовительных групп
11 августа 2023 г. 11:33
ГЭЦ проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу
ГЭЦ проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу
11 августа 2023 г. 10:41
В Азербайджане начнется прием документов в колледжи
В Азербайджане начнется прием документов в колледжи
10 августа 2023 г. 19:14
В Джалилабаде ведутся раскопки древнего поселения
ФотоВ Джалилабаде ведутся раскопки древнего поселения
10 августа 2023 г. 15:37
Объявлены результаты экзамена на выявление способностей по специальности Журналистика
Объявлены результаты экзамена на выявление способностей по специальности "Журналистика"
10 августа 2023 г. 10:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi