Малейка Аббасзаде: Набравшие более 290 баллов во II группе будут учиться на бесплатной основе

Абитуриенты, набравшие при поступлении в вуз по II группе специальностей более 290 баллов, будут учиться бесплатно.

Абитуриенты, набравшие при поступлении в вуз по II группе специальностей более 290 баллов, будут учиться бесплатно.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

"Количество мест по государственному заказу во II группе - 4 325. 4 126 человек набрали более 300 баллов. Абитуриенты, набравшие более 290 баллов, получат возможность бесплатного образования. Это относится только ко II группе. Потому что здесь сложилась такая конкурентная ситуация", - сказала председатель ГЭЦ.