Малейка Аббасзаде: На данный момент ведутся работы, связанные с определением тарифов экзаменов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Прошло заседание Совета директоров Государственного экзаменационного центра.

Как сообщили Report из пресс-службы центра, на заседании обсудили результаты прошедших 28 января тестовых экзаменов по приему на работу в налоговые органы, формы I этапа выпускных экзаменов по IX классам, правила приема в вузы, предварительный график экзаменов, вопрос представления "Отчета о результатах выпускных экзаменов по общеобразовательным учебным заведениям и приеме студентов в вузы и ссузы Азербайджана в 2016/2017 учебном году".

Касаясь первого этапа, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала, что прежде чем представить отчет президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, документ доводится до внимания членов совета для ознакомления и выражения мнения. По ее словам, отчет в более обширной форме будет направлен в министерство образования. Представители общественности могут ознакомиться с документом, воспользовавшись 12 номером журнала "Абитуриент", который будет в форме диска.

М.Аббасзаде заявила, что в предварительном графике экзаменов отразилась лишь дата выпускных и вступительных экзаменов: "Так как время этих экзаменов тесно связано со сроком учебного года и в прежние годы в это время мы уже объявляли график. Однако, на данный момент ведутся работы, направленные на решение юридических вопросов, связанных с определением тарифов. После завершения работ в данном направлении можно будет объявить график, определенные мероприятия - начало испытательных экзаменов, приема документов и пр. Из-за этих вопросов также откладывается планирование экзаменов, связанных с приемом на госслужбу".

Также обсудили другие стоящие на повестке вопросы.

В конце заседания представили изданное для учащихся IX классов пособие по математике.

Было отмечено, что пособие является надежным источником для учащихся IX и XI классов, а также готовящихся к вступительным экзаменам абитуриентов.

В первой части пособия изданы основывающиеся на новую учебную программу (куррикулум) и учебник задания, а во второй части – закрытые и открытые тестовые задания.