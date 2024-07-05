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Малейка Аббасзаде: Азербайджан стремится сформировать сильную экономику знаний

Малейка Аббасзаде: Азербайджан стремится сформировать сильную экономику знаний Азербайджан стремится сформировать сильную экономику знаний.
Наука и образование
5 июля 2024 г. 16:30
Малейка Аббасзаде: Азербайджан стремится сформировать сильную экономику знаний

Азербайджан стремится сформировать сильную экономику знаний.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, выступая на открытии полуфинального этапа четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Она отметила, что инновационное будущее невозможно без развития человеческого капитала: "Конкурс "Восхождение" вносит вклад в развитие человеческого капитала. Система образования должна быть опережающей, чтобы отвечать требованиям современного общества. Если раньше знания, полученные в вузе, были действительны 20-25 лет, то сегодня этот срок сократился до 5-7, а в некоторых областях даже до 2-3 лет".

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: Güclü bilik iqtisadiyyatının formalaşdırılmasını hədəfləmişik

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