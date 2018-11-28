Малейка Аббасзаде: Мы должны быть осмотрительны в вопросах, связанных с ложными обвинениями

© Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə https://report.az/storage/news/f3263aa87624826c54abd748226048ca/48b9def7-7c08-4338-950d-2a3775924c23_292.jpg

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Мы получаем жалобы от общественности касательно нашей работы. Этих жалоб немного, но они есть. Мы считаем, что эти жалобы своего рода обратная связь с обществом".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на XV Съезде учителей Азербайджана.

Она отметила, что считает важным создать здоровую связь с участниками процесса для обеспечения эффективности возложенной на ГЭЦ миссии: "В этом процессе учителя играют незаменимую роль. Мы считаем значимым активное участие учителей в разъяснении процедур учащимся и их родителям, в правильном представлении результатов, в определении слабых и сильных сторон детей".

М.Аббасзаде отметила, что в этом году за период экзаменационной кампании в ГЭЦ поступило 2417 письменных обращений: "Это составляет 0.3% от числа участников. Подобная обратная связь способствует еще большему усовершенствованию процесса. Но отмечу также, что мы должны быть осмотрительны в том, что касается клеветы и ложных обвинений. К сожалению, порой некоторые называющие себя учителями также принимают участие в этих процессах. Естественно, мы предотвращаем подобные случаи и обеспечиваем дачу правовой оценки таким действиям".