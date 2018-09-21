Малейка Аббасзаде: Кандидаты не проявляют большого интереса к высоким должностям

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Требования по каждой должности для приема на госслужбу различаются. Интерес к высоким должностям не слишком высок".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, интерес наиболее высок к должностям из группы ВВ (административные должности).

М.Аббасзаде заявила, что в основном имеется интерес к второстепенным должностям: "Поскольку здесь установлены низкие критерии для кандидатов и не требуется большого стажа работы. Поэтому на определенных экзаменах участвуют 1000-1500, а на некоторых только 100-150 кандидатов. Это зависит от вида экзамена и предложенных вакансий".

Председатель ГЭЦ добавила, что до ежемесячных экзаменов по приему на госслужбу проводятся испытательные экзамены: "Кандидаты имеют возможность сначала участвовать на испытательном экзамене, а потом на вступительном экзамене по приему на госслужбу".