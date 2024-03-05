Малейка Аббасзаде: Гендерное равенство в школах нарушено

Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде отметила важность проведения профессионально ориентированной работы по увеличению числа учителей-мужчин в сфере образования, восстановлению гендерного равенств

Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде отметила важность проведения профессионально ориентированной работы по увеличению числа учителей-мужчин в сфере образования, восстановлению гендерного равенства.

Как сообщает Report, вместе с тем она сказала журналистам, что неправильно заставлять людей выбирать какую-то профессию.

"В связи с этим должна проводиться серьезная профессионально ориентированная работа, чтобы наша молодежь выбирала профессию учителя.

Гендерное равенство в школах нарушено. Большинство учителей - женщины. Однако большинство директоров школ - мужчины. Мужчины также преобладают на руководящих должностях в сфере образования", - заявила Аббасзаде.