Малейка Аббасзаде: Есть абитуриенты, набравшие более 500 баллов, которые не смогли поступить в ВУЗ

"В этом году также были абитуриенты, которые, набрав более 500 баллов, не смогли поступить в высшие учебные заведения".

"В этом году также были абитуриенты, которые, набрав более 500 баллов, не смогли поступить в высшие учебные заведения".

Как сообщает Report, об этом сообщила журналистам председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, хотя это число не очень велико, несколько абитуриентов, набравших более 500 баллов по I и IV группам, не прошли по конкурсу: "Для IV квалификационной группы этот балл является естественным. Абитуриент не проходит по баллам в высшее учебное заведение, так как на момент выбора специальности выбрал только одну специальность в области медицины. В то время как в Азербайджанском медицинском университете открыты новые специальности с низким проходным баллом. Если бы эти абитуриенты выбрали эти специальности, они бы поступили в ВУЗ".

M.Аббасзаде отметила, что в этом году в Бакинском государственном университете открылась специальность "Биотехнология", и поток на это место был высоким: "Проходной балл по этой специальности был на одном уровне с проходным баллом в медицинский университет. Это означает, что наша молодежь осведомлена о современных специальностях и делает правильные шаги".