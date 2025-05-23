Малейка Аббасзаде: Для приема в вузы Азербайджана на 2025/2026 учебный год выделено более 60 тыс. мест

11:19 Для приема студентов в вузы на 2025/2026 учебный год выделено 60 489 плановых мест.

Для приема студентов в вузы Азербайджана на 2025/2026 учебный год планом предусмотрено 60 489 мест.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны.

Она отметила, что по сравнению с прошлым годом число мест увеличено на 2,21% (1309 мест):

Из выделенных мест к государственному заказу относятся 28 401. Число мест в рамках госзаказа увеличилось на 2,04% (568 мест). Никаких изменений в условиях конкурса на поступление в вузы не предусмотрено - как и в прошлые годы принять участие в отборе по специальностям смогут те, кто наберет в общей сложности 200 баллов, а на втором этапе экзамена 100 баллов (по некоторым специальностям в общей сложности 150 и 50 баллов для второго этапа), смогут участвовать в выборе специальности.

Аббасзаде также рассказала о выпускных экзаменах на уровне полного (11-летнего) среднего образования, проведенных в этом году, подчеркнув, что результаты соответствуют прошлогодним: "В 2025 году среднестатистический ученик, участвовавший в экзамене, набрал 132,33 балла, а в 2024 году - 132,09. Отметим, что максимальный балл, который можно набрать на этом этапе, составляет 300".