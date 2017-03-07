Малейка Аббасзаде: Для подготовившихся к экзамену абитуриентов не нужна вторая попытка

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "При определении экзаменационных цен в первую очередь подсчитаны расходы Государственного экзаменационного центра на каждого кандидата и средства, выделенные до сих пор из бюджета на экзамены".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в экзаменационных ценах отразились также технологические, технические изменения, предстоящие мероприятия для повышения качества экзаменов: "Выпускники этого года, то есть впервые обратившиеся лица, а также не сдававшие до сих экзамен выпускники прежних лет будут участвовать на экзамене за государственный счет.

Тарифы должны были быть установлены, так как мы являемся созданным государством публичным юридическим лицом, однако не финансируемся государством".

По словам председателя, согласно правилам этого года, абитуриенты могут сдавать экзамен во второй раз: "Однако никто их не заставляет участвовать на экзамене во второй раз. На экзамен нужно идти подготовленными. Для подготовленных абитуриентов не нужна вторая попытка".

М.Аббасзаде отметила, что в прошлом году в вузы документы подали 88 000 человек: "И в этом году ожидается аналогичная статистика. Около 70 000 абитуриентов из них будут сдавать экзамен впервые, то есть основные участники сдадут экзамен бесплатно, за государственный счет".