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    Малейка Аббасзаде дала рекомендации абитуриентам и родителям

    Незнание или непонимание закона не значит, что вы можете его нарушить© Report/ Firi Salim

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Незнание или непонимание закона не значит, что вы можете его нарушить". 

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде. 

    М.Аббасзаде посоветовала родителям и абитуриентам ознакомиться с правилами приема: "На сайте ГЭЦ, в журнале "Абитуриент" и в "Памятке" все это написано на довольно простом языке".

    По словам М.Аббасзаде, ГЭЦ уделяет достаточное время просветительской работе: "Очень жаль, что впоследствии столько же времени уделяется выявленным на экзамене правонарушениям. Хотя этого не должно быть". 

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