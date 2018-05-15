Малейка Аббасзаде дала рекомендации абитуриентам и родителям

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Незнание или непонимание закона не значит, что вы можете его нарушить".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

М.Аббасзаде посоветовала родителям и абитуриентам ознакомиться с правилами приема: "На сайте ГЭЦ, в журнале "Абитуриент" и в "Памятке" все это написано на довольно простом языке".

По словам М.Аббасзаде, ГЭЦ уделяет достаточное время просветительской работе: "Очень жаль, что впоследствии столько же времени уделяется выявленным на экзамене правонарушениям. Хотя этого не должно быть".