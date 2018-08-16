Малейка Аббасзаде: 88,73% плановых мест в вузы заполнены

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ "Заполнены 39 947 (88,73%) из 45 021 представленных для первого этапа плановых мест. В общей сложности 5074, то есть 11% мест, остались свободными".

Как сообщает Report, об этом заявила на проведенной пресс-конференции председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, если разделить по группам, по I группе свободными остались 1693 места, II группе - 2611, III группе - 248, IV группе - 122, V группе - 400 мест: "3255 вакантных мест - в государственных, 1819 - в частных вузах".

М.Аббасзаде отметила, что, можно сказать, места во всех ведущих вузах заполнены: "В основном свободными остаются места в русском секторе. По I группе никто из абитуриентов, набравших более 540 баллов, не остался в стороне. Они сделали свой выбор и поступили в вуз. По II группе в стороне не остались абитуриенты, набравшие более 490 баллов. По III группе поступили все абитуриенты, набравшие более 550 баллов. По IV группе на выбранную специальность поступили все абитуриенты, набравшие более 610 баллов".