Малейка Аббасзаде: 70 тыс. абитуриентов воспользуются бесплатной формой вступительных экзаменов

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Указ президента "О дополнительных мерах по регулированию организации экзаменов по приему студентов в высшие и средние специальные учебные заведения в Азербайджанской Республике" охватит 70 тыс. молодых людей".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила председатель Совета директоров государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в этом году ожидается увеличение количества абитуриентов, которые подадут документы: "В прошлом году эта цифра была равна 56 тыс.”.

Председатель ГЭЦ сказала, что в этом году абитуриентам предоставят не один, а два шанса: "В будущем такие возможности, вероятно, будут расти. То есть 2-3 раза в год мы можем предоставить такую возможность. Правила приема утверждены правительством".

М. Аббасзаде отметила, что в этом году абитуриенты могут дважды участвовать во вступительных экзаменах по одной из I-IV групп: "При первой попытке оплату за экзамен произведет государство. При второй попытке оплатить придется самим".

"Что касается посещаемости на экзаменах, в прошлогодних экзаменах 8,4% подавших заявки абитуриентов, не пришли на экзамены, несмотря на то, что получили пропускной лист. В определенных экзаменах показатели были довольно неодинаковы. Из абитуриентов, которые подали заявки в техникумы (после 11 класса) 20% не участвовали в экзаменах, хотя были записаны на экзамены. Среди 9 классов, из подавших заявки в техникумы, 15% не пришли на экзамены", - добавила председатель ГЭЦ.