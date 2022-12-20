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Малейка Абассзаде: Реализуются реформы в сфере госслужбы и образования

Малейка Абассзаде: Реализуются реформы в сфере госслужбы и образования Продолжаются реформы в сферах работы с молодежью, занятости, госслужбы и образования.
Наука и образование
20 декабря 2022 г. 10:31
Малейка Абассзаде: Реализуются реформы в сфере госслужбы и образования

Продолжаются реформы в сферах работы с молодежью, занятости, госслужбы и образования.

Как передает Report, об этом на международном семинаре по управлению человеческими ресурсами в сфере госслужбы заявила председатель совета директоров Государственного Экзаменационного Центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, государственная программа, нацеленная на обучение тысяч молодых людей в престижных зарубежных вузах, лишь одно из таких мероприятий.

Она отметила, что с целью создания банка молодых управленческих кадров Азербайджане был проведен конкурс "Восхождение" (Yüksəliş), а для победителей организованы менторские программы, что является новым этапом в проводимой политике.

"Формирование банка молодых управленческих кадров преследует цель интеграции в систему управления человеческими ресурсами. Такого рода мероприятия несут цель модернизации сферы управления и кадровых отношений", - подчеркнула Малейка Аббасзаде.

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Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: “Dövlət qulluğu və təhsil sahəsində məqsədyönlü islahatlar həyata keçirilir”

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