Махаббат Велиева: Начальные классы большинства школ мы сможем обеспечить учителями русского языка

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "В новом учебном году начальные классы большинства школ мы сможем обеспечить учителями русского языка".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила начальник Управления образования города Баку Махаббат Велиева.

Она отметила, что в отличие от прошлых лет, в этом году результаты учителей по русскому языку в конкурсе по приему учителей были более высокими.

М. Велиева отметила, что школы с недостатком учительских кадров обеспечат классы учителями за свой счет.

Она добавила, что для обеспечения качественного обучения в текущем учебном году министерство образования утвердило план мероприятий: "В плане деятельности предусмотрены все основные направления образования, использование самых передовых технологий, подходов в управлении школ, усовершенствование, регулярная оценка знаний и навыков учеников в школах, кадровое обеспечение, улучшение школьной среды, работа со школьными документами и выполнение всех других работ, отражающихся на качестве. Как Управление образования города Баку, на основе этого плана мы будем регулировать деятельность школ в течение года".