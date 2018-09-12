Махаббат Велиева: Требования, поставленные школой перед родителями относительно формы, противозаконны

© Report

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Любые требования, поставленные директором школы или же любым сотрудником учебного заведения перед родителями по поводу приобретения школьной формы или школьных принадлежностей, противозаконны".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметила замминистра образования, и.о. заведующего Управлением образования города Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, при поступлении в управление подобных сигналов принимаются соответствующие меры: "Руководство школ не может принуждать родителей покупать ту или иную школьную форму. Просто, общий подход заключается в том, что согласно общему уставу школ, учащиеся должны приходить на занятия в школьной форме".

М.Велиева добавила, что школьная форма определяется самой школой: "Родителям же нужно предоставить возможность свободного выбора. Обращаясь к родителям хотим отметить, что в случае требования с них в принудительном порядке приобретения как школьной формы, так и других школьных принадлежностей, они могут обратиться на "горячую линию" министерства образования "146" или в управление".