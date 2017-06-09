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    Махаббат Велиева: С сентября приступят к работам по переселению школы-лицея №20

    Осталось довольно ограниченное количество мест для приема детей в учебное заведение© Report.az

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "С сентября приступят к работам по переселению школы-лицея №20".

    Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Управления образования города Баку Махаббат Велиева.

    По ее словам, на данный момент в школе-лицее №20 обучается около 3 000 детей: "Процесс приема учащихся в I классы мы осуществили через электронную систему. В 8 классов по азербайджанскому сектору принято 225, в столько же классов по русскому сектору – 238 учащихся".

    М.Велиева отметила, что прием первоклашек в русский сектор уже приостановлен: "До конца месяца будет продолжен прием детей лишь в азербайджанский сектор. Хочу довести до внимания родителей, что осталось довольно ограниченное количество мест для приема детей". 

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