Махаббат Велиева обнародовала причину увольнения директора школьно-лицейного комплекса

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Заведующая Управлением образования города Баку Махаббат Велиева высказалась по поводу увольнения директора столичного школьно-лицейного комплекса, ставшего причиной проведения родителями акции.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам М. Велиева отметила, что незадолго до начала учебного года директор Гафар Гусейнов был прооперирован.

По ее словам, в настоящее время Г. Гусейнов не выходит на работу из-за болезни: "Однако он остается на посту директора комплекса. Для беспокойства родителей нет никаких оснований. Сегодня в школе деятельность полностью охвачена и работа эффективно продолжается во всех направлениях".

Заведующая управлением отметила также, что сейчас сотрудник Управления временно исполняет там обязанности директора: "У нас нет информации о том, как долго продлится его бюллетень в связи с болезнью".