Махаббат Велиева: Избранные методики и общение учителя не должны создавать дополнительное напряжение у детей

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Интервью заместителя министра образования, и.о. заведующего Управлением образования города Баку Махаббат Велиевой Report:

- Как возникла идея создать в Азербайджане классы здорового образования?

- Здоровье составляет фундамент всестороннего формирования личности. Проблемы здоровья детей сегодня актуальны как никогда. Охрана и укрепление здоровья школьников очень важный и в то же время сложный и многосторонний процесс. Улучшение их здоровья - самая перспективная из избираемых форм оздоровления не только образовательной среды, но и всего общества. По этой причине охрана здоровья школьников наряду с тем, что является первостепенной обязанностью школы и учителя, также требует очень чуткого и ответственного отношения к этому вопросу самого ребенка и его родителей.

С учетом обязанностей, возложенных на нас "Государственной стратегией по развитию образования в Азербайджанской Республике", в 2013 году в министерстве образования была создана рабочая группа по внедрению образовательных технологий в сфере повышения учебных достижений и охраны здоровья учащихся и в 2013-2014 годах 2500 школьников были привлечены к первичным медицинским мониторингам. Анализ результатов показал, что у 29% школьников в начальных классах, 45% завершивших школу имеются проблемы со зрением, у 41% учеников старших классов, завершивших школу, были проблемы с осанкой. По итогам достигнутых результатов, с 2014-2015 учебного года приступили к реализации проекта "Здоровое образование – здоровая нация".

- С начала проекта минуло 4 года. Каковы достижения за этот период?

- В каждой из 38 общеобразовательных школ, где внедряется проект "Здоровое образование – здоровая нация", проводятся медико-гигиенические, психологические, педагогические работы. Созданная в классах здорового образования здоровая среда – использование соответствующих физиологическим особенностям детей мебели и другого оборудования, оптимизация числа детей в классе, двигательная активность, освещение в соответствии с гигиеническими нормативами, учебный процесс, созданный с учетом физического, психического и социального состояния каждого, оказывает положительное влияние на физическое и психологическое развитие учащихся, создает плодотворную среду для их социализации, повышения учебных достижений и развития творческих навыков. Проведенные в подпавших под этот проект классах медицинские мониторинги выявили, что применяемые в этих классах технологии положительно влияют на здоровье детей.

- Сколько школьников до сих пор задействовано в проекте?

- Согласно гигиеническим стандартам, каждому ученику отводится 2-2.5 кв.м территории. Поэтому в зависимости от площади класса в классах здорового образования учатся 18 или 24 ученика. До сих пор проект охватил около 3500 школьников.

- Почему проект применяется именно в начальных классах?

- Учебный процесс усовершенствуется с учетом половых, индивидуальных и возрастных характеристик детей. Как вы знаете, 6-10 лет являются самым важным этапом в физическом, психическом развитии детей. Здоровый фундамент, заложенный именно в этом возрасте, серьезно влияет на последующую жизнь школьников. Дети с проблемами со здоровьем, как правило, имеют проблемы и в процессе учебы и обучения, а это в большинстве случаев приводит к возникновению у них с детского возраста различных проблем. Содержание образования, применяемые инновативные подходы, методы, избранные с целью формирования независимых навыков работы, и общение учителя не должны создавать дополнительное напряжение у детей, на формирование их здоровья и поведения не должно оказываться негативное влияние в результате ненужной нагрузки.

Для этого в процессе организации обучения на стадии именно начального образования следует учитывать психофизиологические особенности детей, умственная и физическая активность должна учитываться прежде всего как важный фактор, который оказывает положительное воздействие на их поведение и повышение результатов учебы. Здоровые привычки, прививаемые ученикам в течение 4-х лет в классах здорового образования, наряду с заботливым отношением к здоровью на последующих уровнях образования, также обеспечивают устойчивость интереса к процессу изучения. Так, если деятельность детей сопровождается положительной активностью и динамикой, это повышает эффективность учебно-воспитательного процесса.

- Планируется ли применение проекта на других ступенях образования?

- В этом учебном году проект запущен и на стадии дошкольной подготовки. В настоящее время в городе Баку в 15 школах организована 21 группа дошкольной подготовки "Здоровое образование". В целом, круг охвата проекта с каждым город расширяется. В 2018-2019 учебном году проект охватывает 182 класса 39 школ. Что касается использования проекта на следующих после начального ступенях образования, хотела бы сказать, что ведутся анализы мониторинговых результатов, а также опыта, полученного в рамках проекта. Для проведения анализов привлечены специалисты Института образования, Азербайджанского медицинского университета.