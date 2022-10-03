Магнитная буря продлится еще два дня

Магнитная буря продлится еще два дня.

Магнитная буря продлится еще два дня.

Как сообщили Report на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета (БГУ), в течение последних трех дней солнечная активность была на высоком уровне.

В активных областях на поверхности Солнца произошли мощные вспышки М-класса и Х1-класса, влияющие на радиочастоты.

Анализ трех корональных выбросов массы, произошедших 1 октября, показал, что последний корональной выброс массы достигнет Земли ночью 4 октября, опередив два предыдущих выброса. С 3 по 5 октября солнечная активность будет на высоком уровне.

В результате сближения коронального выброса массы с Землей 3 и 4 октября будут зарегистрированы умеренные геомагнитные бури. 5 октября геомагнитное поле будет спокойным.