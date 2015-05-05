Магистранты НАНА будут получать зарплату

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ С этого года подготовка магистрантов, обучающихся в магистратуре НАНА, будет осуществляться на основе государственного заказа и они будут получать стипендию в размере, установленном государством. Наряду с этим, магистранты в соответствии со своими специальностями будут трудиться в институтах в качестве лаборантов, младших научных сотрудников и на других должностях. Об этом заявил Report начальник Управления науки и образования Аппарата Президиума НАНА Аминага Садыгов.

Он отметил, что магистранты будут получать зарплату за свою работу: "Кроме того, ученые институтов НАНА становятся победителями конкурсов на получение грантов. Магистранты также будут привлечены к данным проектам. В то же время, мы будем отправлять их на прохождение практики в ведущие научные центры мира".

А.Садыгов также отметил, что магистранты смогут принять участие и на международных конференциях: "Хочется особо подчеркнуть, что подготовка 20 магистров по 7 специальностям не является проблемой для НАНА. Президент НАНА Акиф Ализаде в первый учебный день примет их и преподнесет им ценные подарки".

По его словам, не исключено, что в будущем количество специальностей, по которым будет вестись прием в магистратуру, увеличится: "Мы планируем осуществлять прием магистрантов в Институт математики и информационных технологий. При Академии существует около 40 научно-исследовательских институтов. У нас есть возможность готовить магистров в каждом из них. Мы планируем расширить количество специальностей до 15".

Начальник Управления, отметив, что НАНА имеет возможность готовить до 500 магистров, добавил, что главным преимуществом обучения в магистратуре НАНА является то, что преподавание ведут самые видные ученые страны: "Кроме того, по специальности антропология будут приглашаться специалисты из зарубежных стран".

По его словам, поступившие в этом году магистры будут обучаться за государственный счет: "Размер оплаты за обучение магистрантов, поступивших в последующие годы, будет установлен государством. Для этого существует Тарифный совет".

Отметим, что в список специальностей для обучения в магистратуре вошли языкознание, антропология, теоретическая и математическая физика, геология, химическая кинетика и катализ, молекулярная биология, селекция растений.