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    ​Лютфи Заде удостоен золотой медали имени Низами Гянджеви

    ​Удостоенным также вручат денежную премию в размере 10 000 манатов

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На общем собрании Национальной академии наук Азербайджана состоялась презентация "Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, медали удостоены всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде (Лютфи Рагим оглу Алескерзаде) и академик Беюккиши Ага оглу Агаев.

    Было отмечено, что решение по этому поводу принято на последнем заседании Президиума НАНА.

    В решении отразились вопросы, связанные с объявлением результатов конкурса "Золотая медаль имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики", награждением указанных ученых медалями и выдачей им денежной премии в размере 10 000 манатов. 

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