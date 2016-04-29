​Лютфи Заде удостоен золотой медали имени Низами Гянджеви

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На общем собрании Национальной академии наук Азербайджана состоялась презентация "Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, медали удостоены всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде (Лютфи Рагим оглу Алескерзаде) и академик Беюккиши Ага оглу Агаев.

Было отмечено, что решение по этому поводу принято на последнем заседании Президиума НАНА.

В решении отразились вопросы, связанные с объявлением результатов конкурса "Золотая медаль имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики", награждением указанных ученых медалями и выдачей им денежной премии в размере 10 000 манатов.