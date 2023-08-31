Луна перешла в фазу полнолуния

В ночь с 30 на 31 августа в Баку наблюдалось явление суперлуния.

В ночь с 30 на 31 августа наблюдалось явление суперлуния.

Как передает Report, Луна находилась в ближайшей к Земле точке 30 августа в 19:52 по бакинскому времени, а 31 августа в 05:37 перешла в фазу полной Луны.

Интервал между этими событиями составил 9 часов 45 минут. Расстояние до Луны в перигее составила 357 181 км. Поэтому Суперлуну, которая наблюдалась 31 августа 2023 года, можно назвать самой большой Суперлуной года.

Второе полнолуние в августе принято называть "голубой Луной", однако это не связано с цветом небесного тела. Термин является условным и возник в 19 веке. Выражение связано с английской фразой Once in a Blue Moon (дословно – "однажды при голубой Луне"), обозначающей редкость того или иного события.

Напомним, что суперлуние происходит из-за того, что Луна движется по орбите вокруг Земли по эллипсу. В определенный момент она находится на точке, ближайшей к Земле, которую называют перигеем. В этот момент Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в обычное время.