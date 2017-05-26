Луна максимально приблизится к Земле

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние.

Как сообщает Report, информацию распространил сайт НАНА.

Отмечается, что Луна движется вокруг Земли по вытянутой орбите. Раз в месяц она приближается к нашей планете и проходит точку перигея, и один раз в месяц удаляется от Земли, проходя точку апогея. Ожидаемый 26 мая перигей Луны можно считать самым близким расстоянием в этом году.

Таким образом, сегодня Луна приблизится к Земле на расстоянии 357 209 км.

9 июня естественный спутник пройдет апогей, когда он отдалится от Земли на 406 401 километр. На самом далеком расстоянии Луна окажется 19 декабря - 406 604 километра.