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    Луна максимально приблизится к Земле

    Луна приблизится к Земле на расстоянии 357 209 км

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние.

    Как сообщает Report, информацию распространил сайт НАНА.

    Отмечается, что Луна движется вокруг Земли по вытянутой орбите. Раз в месяц она приближается к нашей планете и проходит точку перигея, и один раз в месяц удаляется от Земли, проходя точку апогея. Ожидаемый 26 мая перигей Луны можно считать самым близким расстоянием в этом году.

    Таким образом, сегодня Луна приблизится к Земле на расстоянии 357 209 км.

    9 июня естественный спутник пройдет апогей, когда он отдалится от Земли на 406 401 километр. На самом далеком расстоянии Луна окажется 19 декабря - 406 604 километра.

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