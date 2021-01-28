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АПБА: Импортированный из Казахстана лук непригоден к употреблению

АПБА: Импортированный из Казахстана лук непригоден к употреблению Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает меры контроля за импортируемыми в страну пищевыми продуктами. Инспекторы агентства провели осмотр 650 тонн лука, произведенного действующим в Республике Казахстан частны
Наука и образование
28 января 2021 г. 19:59
АПБА: Импортированный из Казахстана лук непригоден к употреблению

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжает меры контроля за импортируемыми в страну пищевыми продуктами. Инспекторы агентства провели осмотр 650 тонн лука, произведенного действующим в Республике Казахстан частным предпринимателем ("ТИМУР") и импортируемого ООО "TechnicAz" в Азербайджанскую Республику.

Как сообщили Report в AПБA, в ходе осмотра образцы продукции были отобраны и переданы в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности (ИПБ) Азербайджана.

В результате проведенных экспертиз установлено, что остаточное содержание нитратов в продуктах значительно превышает пределы, установленные действующими техническими нормативными актами, и лук непригоден к употреблению.

Агентством было принято решение о непригодности продукции, и ее продажа не разрешена.

В настоящее время в рамках требований законодательства принимаются соответствующие меры.

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