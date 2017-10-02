Лучшая выпускница Бакинского инженерного университета выбирает Бакинскую высшую школу нефти

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Первыми студентами магистратуры Бакинской высшей школы нефти (БВШН) по итогам приема на 2017/2018 учебный год стали 17 человек.

Как сообщили Report в БВШН, четырнадцать из них – выпускники вуза, трое окончили Бакинский инженерный университет. Одиннадцать магистрантов обучаются по специальности "инженер-химик" и шесть – по специальности "инженер-нефтяник".

В числе студентов магистратуры БВШН– выпускница Бакинского инженерного университета Айтен Мамедли, окончившая вуз по специальности "инженер-химик" со средней оценкой 98,58 баллов. В 2012 году после окончания средней школы №254 в Баку Айтен, набрав на вступительных экзаменах 669 баллов, поступила в Бакинский инженерный университет, который закончила со степенью бакалавра, получив диплом с отличием. Во время вступительных экзаменов в магистратуру Айтен уже в первом туре набрала 127 баллов, что стало вторым лучшим результатом в стране. Для учебы в магистратуре она без колебаний выбрала Бакинскую высшую школу нефти.

Делясь первыми впечатлениями об учебе в БВШН, она говорит: "С начала занятий прошло две недели. Я немного беспокоилась, смогу ли я быстро освоиться в новом вузе, не будет ли мне трудно учиться. Но после знакомства с ректором Эльмаром Гасымовым и нашими преподавателями я почувствовала себя как в родном университете, настолько добрым и внимательным было их отношение. Здесь созданы все условия для успешной учебы и получения качественного образования. За пять лет со дня создания БВШН сумела в этот короткий срок добиться заметных достижений. Я уверена, Высшая школы даст мне возможность достичь новых больших успехов".