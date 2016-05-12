 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Лингвисты завершили работу над первым азербайджано-киргизским разговорником

    Первый в истории двусторонних отношений словарь увидит свет к концу лета

    Баку. 12 Май. REPORT.AZ/ Работа над азербайджано-киргизским разговорником завершена, ожидается, что первый в истории двусторонних отношений словарь увидит свет к концу лета.

    Как передает Report, об этом сообщает в среду пресс-служба МИД Киргизии.

    "Данный проект посольства (Кыргызской республики в Азербайджане – ред.) является очередным проявлением исторических связей и тесных дружественных отношений между двумя странами. Сама идея создания разговорника была связана с объявленными в 2016 году в Киргизстане Года истории и культуры и в Азербайджане и Года мультикультурализма", — сообщает пресс-служба.

    Над составлением разговорника, куда также входит краткий словарь, работали лингвисты двух стран. "Составленный азербайджано-киргизский разговорник предназначен для всех граждан Азербайджана как с деловыми, так и с туристическими целями, отправляющихся в Кыргызстан. При работе над разговорником стояла задача максимально воссоздать реальные языковые ситуации", — отметили в ведомстве.

    Презентация разговорника запланирована на сентябрь текущего года. В настоящее время дипломатическое представительство Киргизии ведет переговоры с рядом потенциальных инвесторов для издания подготовленной к печати книги.

    Киргизский и азербайджанский языки относятся к одной языковой группе тюркских языков и во многом очень похожи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi