Лидеры Азербайджана и Кыргызстана открыли среднюю школу имени Айкёл Манас в селе Хыдырлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава государства Кыргызстан Садыр Жапаров открыли полную среднюю школу имени Айкол Манас в селе Хыдырлы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава государства Кыргызстан Садыр Жапаров открыли полную среднюю школу имени Айкёл Манас в селе Хыдырлы.

Как сообщает Report, церемония состоялась 3 июля в рамках открытия 1-го этапа села Хыдырлы Агдамского района с участием лидеров обеих стран.

Сначала президенты посмотрели юрту, установленную во дворе школы. Юрта, которая легко собирается и разбирается как мобильное жилище, предназначена для кочевого образа жизни. В настоящее время многие тюркские народы в Центральной Азии развивают юрточный туризм как туристическое направление.

Затем главы государств ознакомились с условиями, созданными в школе.

Отметим, что фундамент полной средней школы на 528 мест был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в апреле 2024 года. Здание школы состоит из 5 блоков, в том числе из блока, где расположен спортзал. Оно располагается на территории площадью 2,7 гектара. Здесь имеются 21 классная комната, 2 комнаты дошкольной подготовки, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологий, кабинет военной подготовки, 3 лаборатории, библиотека, спортивный и актовый залы, столовая и другие помещения. Материально-техническая база учебного заведения создает все необходимые условия для построения учебного процесса на высоком уровне. На территории школы созданы большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровая зона и зона отдыха, которые будут служить как учащимся, так и населению.