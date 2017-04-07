Лейла Алиева побывала в специальных школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в специальных школах-интернатах номер 12 и 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщает Report, встретившись с воспитанниками школ-интернатов, Лейла Алиева ознакомилась с условиями в учебных корпусах, поинтересовалась обучением детей и организацией их досуга.
Воспитанники школы-интерната номер 12 представили подготовленную ими художественную программу, прочитали стихи, исполнили танцевальные номера.
Побывав затем в школе-интернате номер 2, вице-президент Фонда Гейдара Алиева поинтересовалась процессом обучения учащихся начальных и старших классов.
Воспитанники школы-интерната показали различные сценки, в том числе композицию на патриотическую тему и танцевальные номера.
Лейла Алиева также ознакомилась в школах-интернатах номер 12 и 2 с различными поделками детей.
News DepartmentАвтор новости
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