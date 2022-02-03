Ледники Эвереста начали быстро таять под действием глобального потепления

Климатологи из США обнаружили на склонах горы Эверест первые свидетельства того, что ее ледовая шапка начала быстро сокращаться под действием глобального потепления, что привело к уменьшению толщины льдов примерно на 55 м за последние 25 лет.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба университета штата Мейн.
"Наши замеры однозначно показали, что ледники Эвереста начали сокращаться в результате антропогенных изменений климата еще с конца 1990-х годов", - заявил научный сотрудник университета штата Мейн в Ороно (США) Пол Майевски.
Первыми "жертвами" глобального потепления уже сейчас стали заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории стала на четыре-девять градусов Цельсия выше, чем в прошлые столетия, что необратимо приведет в будущем к резкому сокращению этих ледовых шапок. В частности, ученые предполагают, что к середине столетия ледовый покров Альпийских гор сократится на 45% вне зависимости от дальнейших действий человечества.
Майевски и его коллеги открыли первые свидетельства того, что эти процессы затронули не только самые высокие горы Европы, но и ледники на склонах высочайшей вершины мира, горы Эверест на границе Непала и Китая. Ученые совершили это открытие в ходе недавней экспедиции в так называемое Южное седло, высокогорный перевал на южных склонах Эвереста, где расположен один из крупнейших ледников Гималайских гор.