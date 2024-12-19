Лечение пострадавших в товузской школе детей находится под контролем Минобразования

Лечение детей, пострадавших в результате инцидента в средней школе №1 села Ашагы Гушчу Товузского района, находится под строгим контролем Министерства науки и образования Азербайджана и подведомственных ему учреждений.

Лечение детей, пострадавших в результате инцидента в средней школе №1 села Ашагы Гушчу Товузского района, находится под строгим контролем Министерства науки и образования Азербайджана и подведомственных ему учреждений.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, руководство Газах-Товузского регионального управления образования побывало в больнице, где лечатся школьники.

"Причины инцидента расследуются соответствующими органами. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что число отравившихся дымом в школе достигло 71.

