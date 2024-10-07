Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американцы Амброс и Равкан

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2024 года присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану. Награда присвоена за исследования в области микроРНК.

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2024 года присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану. Награда присвоена за исследования в области микроРНК.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявили в Нобелевском комитете.

В сообщении говорится о том, что ученые "открыли микроРНК, новый класс мельчайших РНК молекул, которые играют решающую роль в регуляции генов".

"Их прорывное открытие раскрыло совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался очень важным для многоклеточных организмов, в том числе людей", - сказано в сообщении.