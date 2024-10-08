Лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон

Нобелевская премия по физике за 2024 год присуждена американскому ученому Джону Хопфилду и британско-канадскому ученому Джеффри Хинтону.

Нобелевская премия по физике за 2024 год присуждена американскому ученому Джону Хопфилду и британско-канадскому ученому Джеффри Хинтону.

Как передает Report, об этом объявили в Нобелевском комитете.

В сообщении говорится о том, что они удостоены премии за "основополагающие открытия и изобретения, позволяющие осуществлять машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей".

Шведская королевская академия наук отмечает заслуги этих физиков в разработке методов, которые стали основой современного машинного обучения. Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения в данных. Хинтон разработал метод, который может автономно находить свойства в данных и выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов в изображениях.