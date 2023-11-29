Лауреат Нобелевской премии избран почетным членом НАНА

Лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар избран почетным членом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар избран почетным членом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, этот вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем общем собрании НАНА.

Отмечается, что президент НАНА, академик Иса Габиббейли выдвинул инициативу об избрании почетным членом НАНА известного во всем мире ученого-биохимика, профессора Азиза Санджара и обратился к нему с письмом.

Азиз Санджар положительно ответил на предложение академика Исы Габиббейли и выразил готовность оказать посильную поддержку развитию науки в Азербайджане.

На общем собрании НАНА состоялось открытое голосование, по итогам которого Азиз Санджар был избран почетным членом НАНА.

Азиз Санджар турецкий и американский ученый-биохимик, профессор университета Северной Каролины (США). В 2015 году разделил Нобелевскую премию по химии с Томасом Линдалом и Полом Модричем за открытие клеточного инструментария для репараций ДНК.

В 2021 году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Азиза Санджара "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" за заслуги в развитии международных гуманитарных связей Азербайджанской Республики.