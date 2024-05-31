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Лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар посетил БГУ

Лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар посетил БГУ Всемирно известный ученый, профессор факультета биохимии и биофизики Университета Северной Каролины в США, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар встретился с преподавателями и студентами Бакинского государственного университета (БГУ).
Наука и образование
31 мая 2024 г. 21:18
Лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар посетил БГУ

Всемирно известный ученый, профессор факультета биохимии и биофизики Университета Северной Каролины в США, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар встретился с преподавателями и студентами Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report, на встрече была представлена обширная информация о научной деятельности и достижениях Азиза Санджара.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев посчитал большой честью, что известный ученый Азиз Санджар посетил Бакинский государственный университет - старейший и крупнейший университет Азербайджана.

"Научные достижения и исследования Азиза Санждара имеют большое значение не только для науки, но и всего человечества. Жизнь и деятельность Азиза Санджара является примером для молодежи. Это показывает, что упорный труд в образовании и науке может быть удостоен самых высоких наград во всем мире", - отметил Э.Бабаев.

"Родной Азербайджан занимает особое место в моем сердце, я приезжаю сюда с огромной любовью", - сказал профессор Азиз Санджар, отметив, что он также считает себя гражданином Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNobel mükafatı laureatı Əziz Səncər BDU-da olub

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