Лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар посетил БГУ

Всемирно известный ученый, профессор факультета биохимии и биофизики Университета Северной Каролины в США, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар встретился с преподавателями и студентами Бакинского государственного университета (БГУ).

Всемирно известный ученый, профессор факультета биохимии и биофизики Университета Северной Каролины в США, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар встретился с преподавателями и студентами Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report , на встрече была представлена обширная информация о научной деятельности и достижениях Азиза Санджара.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев посчитал большой честью, что известный ученый Азиз Санджар посетил Бакинский государственный университет - старейший и крупнейший университет Азербайджана.

"Научные достижения и исследования Азиза Санждара имеют большое значение не только для науки, но и всего человечества. Жизнь и деятельность Азиза Санджара является примером для молодежи. Это показывает, что упорный труд в образовании и науке может быть удостоен самых высоких наград во всем мире", - отметил Э.Бабаев.

"Родной Азербайджан занимает особое место в моем сердце, я приезжаю сюда с огромной любовью", - сказал профессор Азиз Санджар, отметив, что он также считает себя гражданином Азербайджана.