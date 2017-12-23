Льготное дошкольное образование: В приоритете дети шехидов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Внесены поправки в «Примерный Устав дошкольного образовательного учреждения», утвержденный постановлением Кабинета Министров № 218 от 2 октября 2012- го года.

Как сообщает Report, согласно изменениям, в первую очередь в государственные дошкольные образовательные учреждения будут приняты дети из семей шехидов, участников и инвалидов Карабахской войны, семей, где работает один родитель, инвалидов I и II-ых групп, родители которых на воинской службе, дети учащихся матерей, из многодетных семей, а также дети, находящиеся под опекунством.

Кроме того, преподаватели учреждений дошкольного образования в порядке, установленном законом раз в году за счет государства, а остальные сотрудники минимум два раза за счет учредителя смогут пройти медицинское обследование.

Также с целью обучения азербайджанскому языку и развития возможностей общения на азербайджанском, будет возможно проведение дошкольного образования на других языках.

Вдобавок обучающиеся смогут бесплатно воспользоваться медицинскими услугами, а аткже получить психолого – педагогическую и медицинскую помощь для коррекции различных дефектов (дефекты речи, слуха, зрения).