О нас

Кямран Иманов: Доля креативной индустрии в ВВП Азербайджана достигла 5,2%

Кямран Иманов: Доля креативной индустрии в ВВП Азербайджана достигла 5,2% 14:16
Наука и образование
2 декабря 2024 г. 14:45
Кямран Иманов: Доля креативной индустрии в ВВП Азербайджана достигла 5,2%

Анализ и расчеты, проведенные в Агентстве интеллектуальной собственности, показывают, что доля креативной индустрии в ВВП Азербайджана постепенно увеличивается.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Кямран Иманов на региональном семинаре "Креативная экономика: модель данных, измерение и интеллектуальная собственность".

По его словам, доля креативной индустрии в ВВП страны за последние годы выросла до 5,2% на 1 января 2024 года:

"Рост доли креативной индустрии более чем на 2% за последние годы вывел ее на уровень, сопоставимый с развитыми странами. Сегодня креативная экономика является естественным продолжением и ответом на вызовы цифровой экономики".

Эти заявления прозвучали в рамках регионального семинара "Креативная экономика: модель данных, измерение и интеллектуальная собственность". Мероприятие организовано Агентством Интеллектуальной Собственности совместно с Всемирной Организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). В семинаре участвуют представители международной организации, а также делегаты из Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kamran İmanov: Azərbaycanda ÜDM-də kreativ sənayenin payı artıb

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi