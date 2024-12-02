Кямран Иманов: Доля креативной индустрии в ВВП Азербайджана достигла 5,2%

14:16

Анализ и расчеты, проведенные в Агентстве интеллектуальной собственности, показывают, что доля креативной индустрии в ВВП Азербайджана постепенно увеличивается.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства Кямран Иманов на региональном семинаре "Креативная экономика: модель данных, измерение и интеллектуальная собственность".

По его словам, доля креативной индустрии в ВВП страны за последние годы выросла до 5,2% на 1 января 2024 года:

"Рост доли креативной индустрии более чем на 2% за последние годы вывел ее на уровень, сопоставимый с развитыми странами. Сегодня креативная экономика является естественным продолжением и ответом на вызовы цифровой экономики".

Эти заявления прозвучали в рамках регионального семинара "Креативная экономика: модель данных, измерение и интеллектуальная собственность". Мероприятие организовано Агентством Интеллектуальной Собственности совместно с Всемирной Организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). В семинаре участвуют представители международной организации, а также делегаты из Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.