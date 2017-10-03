Кямалу Абдуллаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

3 октября, 2017 20:44

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Кямалу Абдуллаеву персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области образования в Азербайджане Кямалу Михман оглу Абдуллаеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.