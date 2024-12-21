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Курсанты Полицейской академии МВД стали победителями II правовой олимпиады "Победный Азербайджан"

Курсанты Полицейской академии МВД стали победителями II правовой олимпиады "Победный Азербайджан" Курсанты Полицейской Академии МВД приняли участие во II правовой олимпиаде "Победный Азербайджан", посвященной дню рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Наука и образование
21 декабря 2024 г. 21:35
Курсанты Полицейской академии МВД стали победителями II правовой олимпиады Победный Азербайджан

Курсанты Полицейской академии МВД приняли участие во II правовой олимпиаде "Победный Азербайджан", посвященной дню рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, соревнования были организованы Институтом права и прав человека, Академией Коллегии адвокатов Азербайджана при поддержке адвокатского Бюро "Кянгярли и партнеры".

В олимпиаде по научным юридическим знаниям за первенство боролись студенты и курсанты различных высших учебных заведений. Победителями соревнований стали курсанты Полицейской Академии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolis Akademiyası hüquq olimpiadasında qalib olub

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