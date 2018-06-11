Кто ответственен за беззакония в частных детсадах?

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Распространились видеокадры, где воспитатели действующего в Баку детского сада "Kids Studio" избивают дошколят, оказывают на них физическое и психологическое давление.

Выяснилось, что в различные периоды воспитатели "Kids Studio" избивали малышей.

Сотрудник Report попытался узнать мнение руководства детского сада по этому поводу. Однако, на размещенный на сайте дошкольного учреждения телефонный номер никто не ответил.

Report также поинтересовался отношением официальных структур к вопросу.

В министерстве образования заявили, что частные детсады находятся на балансе районных ИВ. Было отмечено, что министерство рассматривает вопрос соответствия зданий детсадов нормативам: "Министерство образования не контролирует выдачу детсадам лицензий. Лицензия частным дошкольным учреждениям выдается ASAN Xidmət и министерством экономики".

Отметим, что детсад Kids Studio расположен в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Report в районной ИВ, хотя дошкольное учреждение находится на их территории, у них нет полномочий вмешиваться в вопрос управления учреждением: "Детсад является частным, поэтому мы не можем его контролировать. Данный вопрос контролируется столичной мэрией. В любом случае, вне зависимости от того, частный это детсад, или государственный, вопрос контролируется столичной мэрией".

Как заявили Report в ИВ Баку, они контролируют только государственные детсады: "Частные дошкольные учреждения находятся под контролем министерства образования. Поэтому, ИВ не выдает лицензии частным детсадам".

Как сообщил Report завотделом информации и аналитических расследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, вопрос об избиении детей в детсаду "Kids Studio" взят под контроль, вместе с соответствующими структурами приступили к расследованиям.