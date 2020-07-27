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Кто новый министр образования Азербайджана?

Кто новый министр образования Азербайджана? Министерство образования представило биографию новононазначенного министра образования. Как передает Report, министр образования Эмин Амруллаев родился в 1982 году. В 1999-2003 годы получал образование на степени бакалавра по госуправлению в Ака
Наука и образование
27 июля 2020 г. 16:29
Кто новый министр образования Азербайджана?

Министерство образования представило биографию новоназначенного министра образования.

Как передает Report, министр образования Эмин Амруллаев родился в 1982 году.

В 1999-2003 годы получал образование на степени бакалавра по госуправлению в Академии государственного управления.

В рамках "Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годы" завершил магистерскую программу по госуправлению в Университете Колумбии, США.

Кроме того, получил образование на степени магистра в столице Венгрии, Будапеште, также участвовал во многих международных сертификационных программах.

В 2013-2014 годы занимал должность заведующего сектором обеспечения качества Минобразования, в 2014-2020 – завотделом программ развития образования. С января 2020 года и по сей день исполнял обязанности директора Института образования.

Эмин Амруллаев в то же время имеет большой опыт управления международными проектами по молодежному сектору.

Женат, имеет двоих детей.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 27 июля Э.Амруллаев назначен министром образования.
 

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