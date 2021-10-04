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Крупный астероид приблизится к Земле

Крупный астероид приблизится к Земле Астероид 1998 SD9 пролетит рядом с нашей планетой на расстоянии 2,5 миллиона километров. По данным NASA его размер колеблется между 44 и 100 метрами в ширину.
Наука и образование
4 октября 2021 г. 07:10
Крупный астероид приблизится к Земле

Астероид 1998 SD9 пролетит рядом с нашей планетой на расстоянии 2,5 миллиона километров. По данным NASA его размер колеблется между 44 и 100 метрами в ширину.

Как передает Report, об этом пишет журнал "Наука и техника".

Этот астероид, как и все космические объекты, которые приближаются к Земле на расстояние ближе, чем 7,5 млн км считаются потенциально опасными. Еще один астероид 2021 SG был намного ближе к Земле в середине сентября. Он пролетел на расстоянии немного больше, чем находится Луна от Земли (384 тысячи километров). Его размер был около 70 метров и в NASA узнали о его приближении через день после того, как он пролетел мимо Земли.

Это означает, что, если бы произошло столкновение с нашей планетой никто не был бы предупрежден о грядущей катастрофе.

Проблема с обнаружением заключалась в том, что он летел со стороны Солнца. Такие астероиды очень трудно увидеть из-за солнечных лучей, закрывающих обзор.

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Версия на азербайджанском языке NASA: Yer kürəsinə iri asteroid yaxınlaşacaq

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