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Крупнейший айсберг на Земле возобновил движение в сторону Антарктиды

Крупнейший айсберг на Земле возобновил движение в сторону Антарктиды Крупнейший айсберг на Земле А23а начал активное движение в сторону берегов Антарктиды.
Наука и образование
18 июля 2023 г. 23:51
Крупнейший айсберг на Земле возобновил движение в сторону Антарктиды

Крупнейший айсберг на Земле А23а начал активное движение в сторону берегов Антарктиды.

Как передает Report, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды", - говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь айсберга составляет около 4170 кв. км.

"Будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном счете дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году", - уточнили в институте.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən böyük aysberqi Antarktidaya doğru hərəkətini bərpa edib

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