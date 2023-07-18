Крупнейший айсберг на Земле возобновил движение в сторону Антарктиды

Крупнейший айсберг на Земле А23а начал активное движение в сторону берегов Антарктиды.

Крупнейший айсберг на Земле А23а начал активное движение в сторону берегов Антарктиды.

Как передает Report , сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды", - говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь айсберга составляет около 4170 кв. км.

"Будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном счете дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году", - уточнили в институте.