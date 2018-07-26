"Кровавая Луна": завтра будет наблюдаться самое длинное в XXI веке лунное затмение

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В ночь с 27 на 28 июля земляне смогут полюбоваться лунным затмением, которое будет самым длинным в XXI веке. Это затмение можно будет наблюдать почти из любой точки планеты. Издавна это летнее явление называют "кровавой Луной".

Как сообщает Report, это уникальное природное явление продлится целый час и 43 минуты и начнется в 22:24:27 по бакинскому времени.

Полное затмение начнется в 23:30:15 и завершится в 01:13:11. В это время поверхность Луны окрасится в кроваво-красный цвет, именно поэтому ее порой называют "кровавой Луной".

Затмение завершится в 02:19.

В связи с тем, что затмение придется на ночное время, в Азербайджане можно будет наблюдать за этим процессом от начала и до конца.

27 июля ожидается ещё одно интересное небесное событие — противостояние Марса с Солнцем. Красная планета окажется на одной линии с небесным светилом, и диск Марса будет хорошо просматриваться с Земли.

Напомним, что первое в этом году лунное затмение произошло 31 января. Завтрашнее лунное затмение будет продолжительнее предыдущего на 27 минут.