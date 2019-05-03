Конфедерация профсоюзов Азербайджана: Большинство жалоб связано с увольнением

"Большинство жалоб, поступающих в Конфедерацию профсоюзов Азербайджана (КПА), бывают связаны с увольнением".

Об этом в заявлении грузинскому бюро Report сказал зампред КПА Агиль Дадашов.

По его словам, при увольнении членов профсоюзов в Азербайджане предприниматели обязательно должны обращаться в профсоюз в письменной форме: "В течение 10 дней профсоюзы отвечают предпринимателю, согласны ли с данным вопросом или нет. В 95% подобных случаев профсоюзы препятствуют увольнению работников и в этом случае предприниматель не может уволить этого человека. В противном случае вопрос решается через суд".

А.Дадашов заявил о неоднократном обращении в суд в связи с незаконно уволившими работников предпринимателями: "В большинстве случаев суд принимал решения в пользу профсоюзов".

Официальный представитель КПА отметил, что подобные явления касаются как предприятий частного сектора, так и государственных управлений.

А.Дадашов принимает участие в проходящем в Тбилиси при поддержке Международной организации труда международной конференции на тему укрепления трехстороннего социального диалога.