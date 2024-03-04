Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС).

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) был произведен в 22:53 по местному времени (07:53 - бакинское). Ожидается, что стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией состоится 5 марта. Запуск космического корабля неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий.