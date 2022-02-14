Коронавирус набирает обороты: как будет организовано обучение в вузах? - ОПРОС

В последнее время в стране наблюдается высокий рост числа зараженных коронавирусом. А с 16 февраля в вузах Азербайджана начинаются занятия второго семестра 2021-2022 учебного года. Как будут обстоять дела с обучением в вузах?

В последнее время в стране наблюдается высокий рост числа зараженных коронавирусом. А с 16 февраля в вузах Азербайджана начинаются занятия второго семестра 2021-2022 учебного года. Как будут обстоять дела с обучением в вузах?

Пресс-секретарь Азербайджанского технического университета (АзТУ) Севиндж Искендерова сообщила "Report", что об изменениях в организации обучения во втором семестре пока ничего не известно. По ее словам, официального решения по этому поводу не принято: «Обучение продолжится как в традиционной форме, так и в онлайн-режиме. Подготовка к началу семестра уже началась».

Пресс-секретарь Государственного педагогического университета (АГПУ) Джавид Гусейнов сообщил, что весенний семестр в университете начнётся 16 февраля и никаких изменений в организации занятий нет: «Все планируется соответствующим образом. Готовится расписание. Обсуждаются также и другие вопросы».

Директор департамента по связям с общественностью и маркетингу Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АДНГУ) Бахруз Назаров подчеркнул, что никаких изменений в организации обучения во втором семестре не предвидится: «Мы продолжим обучение, как и в первом семестре. Студенты будут участвовать в тренинге при условии соблюдения социальной дистанции. Также в этом семестре IV курсы отправятся на стажировку. На каждом этаже созданы изолированные комнаты».

Заведующая кафедрой по связям с общественностью и информации Бакинского государственного университета (БГУ) Камаля Гулиева отметила, что на заседании Ученого совета вуза было принято решение организовать весеннюю сессию 2021/2022 учебного года в гибридной форме: 2 дня в неделю занятия будут проводиться в режиме онлайн, а 3 дня – в традиционной форме.

Глава пресс-службы Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Шахана Мушфиг сказала, что никаких изменений или нововведений в организации обучения во втором семестре в университете нет: «Второй семестр начинается 16 февраля и занятия по теоретическим предметам (лекции) будут проводиться онлайн, а семинарские занятия и предметы, требующие специальных навыков – традиционно: так же, как и в предыдущем семестре».

Заведующая отделом прессы и информации Государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ) Наджиба Мирзаева сообщила, что занятия в университете начнутся 16 февраля: «Обучение будет проходить в гибридной форме. Будут приниматься все необходимые меры. Корпуса вуза уже продезинфицированы».